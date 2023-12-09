مرموش أساسيًا في تشكيل فرانكفورت أمام بايرن ميونخ بالدوري الألماني

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي آينتراخت فرانكفورت، نظيره بايرن ميونخ، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الألماني، مساء اليوم السبت 9 ديسمبر الجاري.

ويواجه آينتراخت فرانكفورت نظيره بايرن ميونخ، على أرضية ملعب “دوتش بانك بارك”، في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والخامسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، والسادسة والنصف بتوقيت أبو ظبي.

ويتواجد الدولي المصري عمر مرموش، في تشكيل آينتراخت فرانكفورت بشكل أساسي خلال مواجهة بايرن ميونخ القوية.

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وضم تشكيل آينتراخت فرانكفورت الرسمي لمواجهة بايرن ميونخ كل من:

حراسة المرمى: كيفين تراب.

خط الدفاع: توتا، روبن كوخ، وليام باتشو.

خط الوسط: أوريليو بوتا، هوجو لارسون، إيريك إيبيمبي، أنسجار كناوف.

خط الهجوم: ماريو جوتزه، عمر مرموش، فارس شايبي.

بينما ضم تشكيل بايرن ميونخ الرسمي أمام آينتراخت فرانكفورت كل من:

حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: نصير مزراوي، دايوت أوباميكانو، كيم مين جاي، ألفونسو ديفيز.

خط الوسط: كيميتش، جوريتسكا، إيريك موتينج.

خط الهجوم: كينجسيلي كومان، هاري كين، ليروي ساني.

ويحتل بايرن ميونخ المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 32 نقطة، فيما يتواجد آينتراخت فرانكفورت في المركز السابع برصيد 18 نقطة.