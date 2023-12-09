تشكيل ريال مدريد أمام بيتيس في الدوري الإسباني.. صدمة لـ كيبا

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لـ ريال مدريد عن تشكيل المرينجي للمواجهة المرتقبة أمام نظيره نادي بيتيس في إطار منافسات بطولة الدوري الإسباني.

ويحل ريال مدريد ضيفًا ثقيلًا على منافسه بيتيس ضمن منافسات الجولة الـ16 من بطولة الدوري الإسباني على ملعب ” بينيتو فيامارين”.

ولم يشهد تشكيل النادي الملكي البدء بالحارس كيبا عقب شفائه من الإصابة فواصل المدرب الإيطالي الاعتماد على لونين.

اقرأ أيضًا: كيروش يقترب من التدريب في الدوري المصري.. كواليس جديدة

وظهر في الخط الهجومي اللاعب براهيم دياز مع رودريجيو في ظل الغيابات التي يعاني منها الفريق الملكي بسبب الإصابات.

وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: أندري لونين

في الدفاع: فيرلاند ميندي- أنطونيو روديجير- ديفيد ألابا- لوكاس فاسكيز

الوسط: جود بيلينجهام- توني كروس- لوكا مودريتش- فيدي فالفيردي

الهجوم: رودريجو- براهيم دياز