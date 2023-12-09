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تشكيل ريال مدريد أمام بيتيس في الدوري الإسباني.. صدمة لـ كيبا

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فينيسيوس - رودريجو - ريال مدريد

فينيسيوس - رودريجو -

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لـ ريال مدريد عن تشكيل المرينجي للمواجهة المرتقبة أمام نظيره نادي بيتيس في إطار منافسات بطولة .

ويحل ريال مدريد ضيفًا ثقيلًا على منافسه بيتيس ضمن منافسات الجولة الـ16 من بطولة الدوري الإسباني على ملعب ” بينيتو فيامارين”.

ولم يشهد تشكيل النادي الملكي البدء بالحارس كيبا عقب شفائه من الإصابة فواصل المدرب الإيطالي الاعتماد على لونين.

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وظهر في الخط الهجومي اللاعب براهيم دياز مع رودريجيو في ظل الغيابات التي يعاني منها الفريق الملكي بسبب الإصابات.

وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: أندري لونين

في الدفاع: فيرلاند ميندي- أنطونيو روديجير- ديفيد ألابا- لوكاس فاسكيز

الوسط: جود بيلينجهام- توني كروس- لوكا مودريتش- فيدي فالفيردي

الهجوم: رودريجو- براهيم دياز

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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