تشكيل الاهلي لمواجهة الرائد في الدوري السعودي.. محرز وماكسيمان يقودان الهجوم

أعلن ماتياس يايسله، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاهلي، تشكيل فريقه الرسمي الذي سوف يخوض به مواجهة الرائد، في إطار منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

ويواجه الاهلي نظيره الرائد، مساء اليوم السبت، على أرضية ملعب استاد الأمير عبد الله الفيصل، في إطار منافسات دوري روشن السعودي.

وتبدأ أحداث مباراة الاهلي ضد الرائد في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسادسة بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة بتوقيت أبوظبي.

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وضم تشكيل الاهلي الرسمي لمواجهة الرائد في الدوري السعودي كل من:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: ريان حامد، عبد الباسط هندي، روجر إيبانيز، سعد بالعبيد.

خط الوسط: محمد المجحد، جابرييل فيجا، فرانك كيسي.

خط الهجوم: آلان ماكسيمان، فراس البريكان، رياض محرز.

ويدخل الاهلي المباراة محتلًا المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 30 نقطة، بينما يتواجد الرائد في المركز السابع عشر برصيد 12 نقطة