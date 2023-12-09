كبار السعودية يتنافسون على ضم دي لا كروز

تتنافس كبار أندية الدوري السعودي للمحترفين، من أجل الحصول على خدمات نيكولاس دي لا كروز، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريفير بليت الأرجنتيني، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأكدت صحيفة موندو، أن أندية الهلال والاتحاد والنصر، ترغب في ضم نيكولاس دي لا كروز، لاعب ريفير بليت الأرجنتيني، خلال فترة انتقالات يناير المقبل.

وكانت تقارير صحفية قد أكدت أن نادي فلامنجو البرازيلي مهتم أيضًا بالتعاقد مع اللاعب في يناير المقبل.

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وأشارت التقارير إلى أن هناك شرط جزائي في عقد اللاعب مع ريفير بليت والذي يقدر بـ16 مليون دولار أمريكي (77.9 مليون ريال برازيلي)، وهو ما سيتعين على أي فريق يريد التعاقد معه دفعه.

وكان نيكولاس دي لا كروز صاحب الـ26 عاماً، قد انضم إلى النادي الأرجنتيني في أغسطس 2017، قادماً من ليفربول الإنجليزي، وشارك في 212 مباراة، وسجل خلالهم 36 هدف وصنع 40 هدف

ويحتل الهلال المركز الأول في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 44 نقطة، بينما يتواجد النصر في المركز الثاني برصيد 37 نقطة، فيما يأتي الاتحاد في المركز الخامس برصيد 28 نقطة.