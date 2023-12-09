3 أرقام قياسية لـ محمد صلاح بعد هدفه أمام كريستال بالاس.. فيديو

نجح الدولي المصري محمد صلاح في مواصلة زيادة سجله التهديفي مع ليفربول أمام نظيره نادي كريستال بالاس في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي.

واستطاع محمد صلاح إحراز هدف التعادل لصالح نادي ليفربول أمام كريستال بالاس في المباراة التي تجمع بين الفريقين ضمن فعاليات الجولة الـ14 من بطولة الدوري الإنجليزي.

وبهذا الهدف تمكن مو صلاح من تحقيق 3 أرقام قياسية على رأسها وصوله إلى 200 هدفًا مع ليفربول في كافة المسابقات ليصبح خامص لاعب في تاريخ الريدز يصل إلى هذا الرقم بعد إيان راش (346 هدفا)، روجر هانت (285 هدفا)، جوردون هودسون (241 هدفا)، وبيلي ليدل (228 هدفا).

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وبات مو صلاح أول لاعب أفريقي يسجل 200 هدف لصالح ليفربول في تاريخ النادي.

ووصل نجم منتخبنا الوطني إلى 150 هدفًا في 148 مباراة مع ليفربول وتشيلسي ليصبح اللاعب رقم 11 الذي يصل إلى هذا الرقم في البريميرليج.

وبات مو صلاح لاعب أفريقي يسجل 150 هدفًا في الدوري الإنجليزي الممتاز على الإطلاق كما بات صاحب المرتبة العاشرة بترتيب أفضل هدافي الدوري الإنجليزي متساويًا مع مايكل أوين نجم ليفربول ومانشستر يونايتد الأسبق.