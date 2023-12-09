"عقوبات قاسية".. إبراهيم سعيد يكشف ما فعله الخطيب مع لاعبي بعد التعادل مع بلوزداد

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف إبراهيم سعيد نجم الأهلي السابق، ما فعله مجلس إدارة النادي الأهلي, برئاسة محمود الخطيب، مع لاعبي الفريق, عقب التعادل مع شباب بلوزداد.

وقال إبراهيم سعيد في برنامجه عبر قناة "النهار" : "مجلس الأهلي تدخل بقوة بعد التعادل مع شباب بلوزداد وقرر تغليظ العقوبات وتغريم اللاعبين ماليًا".

واضاف : "عرفت من مصدر داخل الأهلي أنه تم توقيع غرامة مالية على لاعبي الفريق, وفقًا لما تنص عليه لائحة الفريق، وكانت مضاعفة ووصلت إلى 150 ألف جنيه على كل لاعب".

واوضح: "محمود الخطيب رئيس النادي قرر عقد جلسة مع مارسيل كولر المدير الفني ولاعبي الفريق قبل كأس العالم للأندية".

واتم تصريحاته : "الخطيب طالب الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر, بسرعة حسم ملف الراحلين والمقصرين للرحيل في يناير المقبل".