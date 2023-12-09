موعد سوبر اليد بين الأهلي والزمالك والقناة الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

يلتقي الأهلي والزمالك، في الرابعة عصر اليوم السبت، في كأس السوبر المصري لكرة اليد، وتقام المباراة على صالة مجمع زايد الرياضي، إذ تستضيف دولة الإمارات البطولة.

وتنقل مباراة الزمالك والأهلي في السوبر المصري لكرة اليد على قناة أبو ظبي الرياضية التي حصلت على حقوق بث المباراة.

ويدير اللقاء تحكيميا الطاقم الدولي المونتنيجري ميلوس رازناتوفيتش وإيفان بافيسيفيتش.

وانتهت المباراة الأخيرة بين الفريقين بفوز الأهلي على الزمالك بنتيجة 25-24، في اللقاء الذي جمع بينهما في ختام الجولة الأولى من دوري المحترفين.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

محمد إبراهيم، عبد الرحمن طه، عمر خالد كاستيلو، أحمد هشام سيسا، محسن رمضان، عمر سامي، محمد لاشين، عبد العزيز إيهاب، عبد الرحمن فيصل، نبيل شريف، محمد مجدي، سيف هاني فوكس، أحمد خيري، أحمد راضي، إبراهيم المصري، أحمد عادل، ياسر سيف.

وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:

أحمد الأحمر، مؤمن زكي، أحمد حسام، محمد علاء السيد، محمد هشام البسيوني مودي، أحمد مؤمن صفا، مازن رضا، أحمد سامح، محمد عبد الغني، محمد ياسين، زياد حشاد، محمود خليل فلفل، هشام السبكي، أحمد وليد، هشام صلاح، خالد وليد، شادي خليل، أكرم يسري.

اقرأ أيضًا:

"هل وقع كمدير فني؟".. تعليق ناري من شبانة بشأن تعاقد الزمالك مع معتمد

"أحدهم توفى".. ما مصير نجوم الأهلي في أول نسخة كأس العالم للأندية؟