أحمد الطيب: كنت أتمنى أن تسمح اللوائح بإعارة شيكابالا للأهلي في كأس العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

رفض أحمد الطيب معلق قنوات بي إن سبورتس التعليق على أداء الأهلي، مشيرا إلى أنه ينتظر خروجه بسرعة من هذه الأزمة والظهور بشكل جيد في كأس العالم للأندية.

وكتب الطيب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "لن أعلّق على أي أمور فنيّة أو إدارية تخص النادى الأهلى حالياً، لأن البعض فهم قبل كده وممكن يفهم دلوقتى الكلام أو المغزى منه غلط".

وأضاف: "رغم عدم رضا كل الأهلاوية عن الفريق ورغم تحذيراتنا مراراً و تكراراً بأن مستوى الأهلي في تراجع و انهيار، لكن رغم كل ما يمر به الأهلى، فإن ثقتنا في خروجه وبسرعة من هذه الأزمة كبير".

وأضاف: "وننتظر الأهلى الحقيقى فى السعودية أمام بنزيما وكانتي وفابينيو وحمدالله ورومارينيو وبقيادة نجمنا المصرى أحمد حجازى، الأهلى فى كأس العالم مش بتاع الأهلاوية فقط، الأهلى بتاعنا كلنا".

واختتم الطيب: "كنت أتمنى أن تسمح اللوائح بإعارة شيكابالا للأهلي في كأس العالم، لكن ثقتنا فى موديست كبيرة".

يذكر أن الأهلي يواجه الفائز من مباراة الافتتاح في كأس العالم للأندية 2023 بين اتحاد جدة وأوكلاند سيتي، المقرر لها يوم 12 ديسمبر 2023.

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