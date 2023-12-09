"آسف يا رونالدو".. هالاند يعتذر للظاهرة لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

اعتذر إيرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي للأسطورة البرازيلية الظاهرة رونالدو، بسبب وضع ابن عمه جوناثان بفريقه بلعبة "فيفا" بدلا منه.

ونشر هالاند صورة لفرقته في لعبة "فيفا" وكتب: "آسف يا رونالدو، يجب أن أحذفك من فريقي من أجل ابن عمي جوناثان براون برونيس".

وضمت قائمة هالاند في اللعبة العديد من النجوم مثل هالاند نفسه وكيليان مبابي ورونالدينيو وكايل ووكر ويايا توريه.

يذكر أن هالاند يعد الأعلى تقييما في فريقه برصيد 94 نقطة متساويا مع الظاهرة رونالدو، فيما يكون تقييم جوناثان 85 فقط.

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