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"مش متعودين على كدا".. تعليق ناري من بركات على تعادل الأهلي مع شباب بلوزداد

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محمد اسماعيل - القاهرة - علق محمد بركات، على تعادل الأهلي مع شباب بلوزداد الجزائري سلبيا في الجولة الثالثة من دور المجموعات لـ دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم.

قال "بركات" في برنامجه على قناة المحور: "مش متعودين نشوف الأهلي كدا، الأداء في الفترة الأخيرة ليس أفضل شئ، واللياقة البدنية ليست أفضل شئ، ويعاني من مشاكل".

أوضح: "الأزمة الرئيسية في الأهلي تكمن في إهدار الفرص السهلة، والتي ظهرت بوضوح خلال الشوط الأول من لقاء اليوم ضد شباب بلوزداد، وهناك تسرع ورعونة في التعامل مع الفرص".

وأضاف: "تغييرات مارسيل كولر معظمها لم يؤثر بشكل إيجابي مع الأهلي أمام شباب بلوزداد، تعادل يانج أفريكانز مع ميدياما الغاني أفاد الأهلي كثيرا".

وأتم تصريحاته: "الأهلي كان قادرا على حصد 9 نقاط من أول ثلاث مباريات في دور المجموعات من دوري الأبطال، ولكن أخشى أن يكون صعب الأمور على نفسه في مجموعات دوري الأبطال".

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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