حسين لبيب يحفز لاعبي الزمالك قبل مواجهة الأهلي في سوبر اليد (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - حرص حسين لبيب رئيس نادي الزمالك، على دعم فريق اليد قبل مواجهة الأهلي المقرر لها اليوم في بطولة السوبر المصري.

ومن المقرر أن تقام مباراة السوبر المصري لكرة اليد بين الزمالك والأهلي، اليوم السبت تحت رعاية سمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي حاكم إمارة الفجيرة.

واجتمع حسين لبيب مع لاعبي الفريق والجهاز الفني داخل الفندق، وطالبهم بتحقيق الفوز في المباراة، وبذل قصاري جهد من أجل إسعاد الجماهير البيضاء.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة الرابعة عصر الغد على صالة مجمع زايد الرياضي بإمارة الفجيرة.

جدير بالذكر أن رئيس نادي الزمالك تلقى دعوة من نبيل عاشور رئيس الاتحاد الإماراتي لحضور مباراة كأس السوبر المصري، خاصة وأن الكابتن حسين لبيب سبق له خوض تجربة الاحتراف بالدوري الإماراتي في نادي العين ويرتبط بعلاقات وطيدة مع مسؤولي الاتحاد الإماراتي لكرة اليد السابقين والحاليين.