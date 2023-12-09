بعد إقالة شوقي غريب.. طلعت محرم مديرا فنيا للمقاولون العرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أعلن نادي المقاولون العرب إقالة شوقي غريب المدير الفني للفريق، بسبب سوء نتائج الفريق خلال الفترة الماضية، وتعيين طلعت محرم مديرا فنيا للفريق.

ونص بيان المقاولون العرب على: "وجه مجلس إدارة نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح الشكر للكابتن شوقي غريب على الفترة التي قضاها مع الفريق بعد مناقشات نظرا لوضع الفريق في ترتيب مسابقة الدوري وعدم تحقيق أي فوز حتى الجولة الثامنة".

وأضاف: "وقرر مجلس الإدارة تعيين الكابتن طلعت محرم مديرا فنيا للفريق على أن يقود التدريبات بداية من اليوم ومنحه كافة الصلاحيات، ويعد طلعت محرم من أبناء نادي المقاولون العرب لاعبا ومدربا وحقق مع الفريق بطولتي كأس مصر والسوبر المصري وعمل مدربا مع المقاولون العرب وخارجه كما حصل مؤخرا على رخصة التدريب A ".

واختتم البيان: "وأكد المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة النادي أن المجلس يثق في المدير الفني واللاعبين لتجاوز المرحلة الحالية واستعادة مكانة المقاولون العرب".

يذكر أن المقاولون العرب يحتل المركز قبل الأخير في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 4 نقاط.

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