أحمد سليمان يستقبل مؤمن زكريا في نادي الزمالك لهذا السبب (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - استقبل أحمد سليمان ومحمد طارق عضوا مجلس إدارة نادي الزمالك، مؤمن زكريا نائب رئيس قطاع الناشئين بالنادي الأهلي.

وجاء ذلك على هامش حضوره لمباراة قمة الشباب لمواليد 2005 المقرر لها بعد قليل على ملعب الأبيض، وحرص الثنائي على الترحيب بمؤمن زكريا فور وصوله لمقر النادي.

ويلتقي الزمالك مع الأهلي عصر اليوم ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة لبطولة الجمهورية للشباب.

وقام أحمد سليمان ومحمد طارق عضوا مجلس الإدارة باصطحاب مؤمن زكريا الذي سبق له ولعب في صفوف الأبيض من قبل، لملعب حلمي زامورا بمقر القلعة البيضاء قبل انطلاق المباراة المرتقبة بين الزمالك والأهلي.