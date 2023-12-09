"مبلغ كبير".. إبراهيم سعيد يكشف راتب معتمد جمال مع الزمالك بعد توقيع العقود

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف إبراهيم سعيد نجم الأهلي السابق، راتب معتمد جمال مع نادي الزمالك، بعدما وقع عقود تدريبه للفريق الأول بشكل مؤقت خلال الساعات الماضية.

وقال إبراهيم سعيد في برنامجه عبر قناة "النهار" : "معتمد جمال وقع على عقود تدريب نادي الزمالك بصفة مؤقتة الخميس الماضي، في وجود حسين لبيب رئيس النادي، بحانب أحمد سليمان المشرف على الكرة، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة".

وأضاف : "علمت من مصدر داخل نادي الزمالك أن راتب معتمد جمال مع النادي يصل إلى ما يقرب من 400 ألف جنيه شهريًا وهو مبلغ كبير، في ظل مستواه المميز الذي يسير عليه".