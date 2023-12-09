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بهدف وأسيست.. صلاح يقود ليفربول لفوز صعب على كريستال بالاس (فيديو)

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الشارقة - اميمة ياسر - حقق فوزا صعبا على مضيفه كريستال بالاس بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب "سالهرست بارك"، ضمن مباريات الجولة الـ 16 لمنافسات الممتاز.

 

وسجل جون ماتيتا الهدف الأول لأصحاب الأرض الأول فى الدقيقة 57 من عمر المباراة عن طريق ركلة جزاء احتسبها الحكم بعد الرجوع إلى تقنية الفيديو لوجود خطأ على أرنولد، قبل أن يحرز محمد صلاح هدف التعادل فى الدقيقة 75 ، وصنع لزميله هارفي إليوت الهدف الثانى فى الدقيقة 90 والأخيرة من المباراة.       

 

وسجل محمد صلاح هدفه رقم 200 فى جميع المسابقات مع فريقه ليفربول ورقم 150 بمنافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، خلال مسيرته مع الريدز بعدما سجل هدف اليوم.

 

وبهذه النتيجة، يحتل ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي "مؤقتا" برصيد 37 نقطة بفارق نقطة واحدة عن أرسنال الوصيف بمباراة أقل،بينما يبقي كريستال بالاس في المركز الـ14 برصيد 16 نقطة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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