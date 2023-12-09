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تشكيل ساجرادا أمام الزمالك بالكونفدرالية

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ياسر رشاد - القاهرة - كشف روكي سابيري المدير الفني لفريق ساجرادا الأنجولي  عن تشكيل فريقه لمباراة الزمالك في الجولة الثالثة من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.


تشكيل ساجرادا لمباراة الزمالك:


حراسة المرمى : مبروكي ناتان .
في خط خط الدفاع: لويس تاتي - الكسندر فيرناندو - فابريسيو موفاتا - جيفراسيو كاليلا .
في خط الوسط : سايمون ميراندا - فيرناندو جيكانتو- فيكتوريانو نواجا - جانياريو سيسا.
في خط الهجوم : باتشيو لو ها كينج - سايندو كابوكو.

تشكيل الزمالك لمباراة ساجرادا

في حراسة المرمى : محمد عواد

في خط الدفاع : عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني  - محمد عبد الشافي .

في خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - إبراهيما نداي.

في خط الهجوم : أحمد مصطفى "زيزو" - سيف الدين الجزيري - محمود عبد الرازق " شيكابالا".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، عبد الرحمن نفاد ومحمود علاء  ومحمد طارق وعبد الله جمعة وعمرو السيسي وسيد عبد الله "" ويوسف أوباما  وناصر منسي وسامسون أكينيولا.
 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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