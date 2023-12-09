ماركة شيكابالا.. لاعب شيفيلد يونايتد يُحرز هدف عالمي على غرار الأباتشي "شاهد"

ياسر رشاد - القاهرة - أحرز جيمس مكاتي، لاعب مانشستر سيتي المعار لـ شيفيلد يونايتد، هدفًا مميزًا خلال مباراة فريقه أمام برينتفورد، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.

جاء هدف ماكتي على غرار الأهداف التي يقوم قائد نادي الزمالك محمود عبد الرازق “شيكابالا” بإحرازها في مرمى الخصوم التي يواجههم.

وكان اَخر هدف قام الدولي المصري يإحرازه في مرمى سوار الغيني، بعدما راوغ عدد من اللاعبين وقام بوضعها على يمين حارس الفريق الغيني.

ومازال شيفيلد يونايتد متقدمًا على نظيره برينتفورد بهدف نظيف، في المباراة التي يشهدها ملعب الأول.

هدف مكاتي على طريقة شيكابالا

هدف شيكابالا في مرمى سوار الغيني

هدف شيكابالا في نهائي القرن بدوري أبطال إفريقيا أمام الأهلي