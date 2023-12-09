مدرب زمالك 2005 يعلق على فوزه على الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - علق محمد عبد الله، المدير الفني لفريق الزمالك مواليد ٢٠٠٥، على فوز فريقه على الأهلي في الجولة الخامسة عشرة لبطولة الجمهورية للشباب.

وأوضح عبدالله أنه سعيد للغاية من تحقيق هذا الفوز، مشيرًا إلى أن لاعبي الزمالك قدموا مباراة كبيرة وقوية فنياً أمام الأهلي، وكانوا يستطيعون حسم المباراة في الوقت الأصلي ويستحقون الفوز.

كما وجه محمد عبد الله الشكر للاعبين والجهاز المعاون له، على المجهود المبذول و الذي تكلل بتحقيق الفوز .

وأوضح المدير الفني أن الهدف هو مواصلة الانتصارات خلال الفترة المقبلة، ونعد الجميع بتحقيق بطولة الجمهورية للشباب.

وأكد محمد عبد الله أن فريق 2005 يضم العديد من المواهب القادرة على التواجد مع الفريق الأول خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن هناك تنسيق دائم مع الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة معتمد جمال المدير الفني وعبد الواحد السيد مدير الكرة، من أجل تصعيد اللاعبين المميزين بشكل مستمر .

واختتم تصريحاته مؤكدا بأن قطاع الناشئين بالزمالك بشكل عام هو الكنز الحقيقي للنادي.