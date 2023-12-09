اَرسنال بالقوة الضاربة أمام أستون فيلا بالدوري الإنجليزي..موقف النني

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي اَرسنال بقيادة المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا، عن تشكيل الجانرز الرسمي لمواجهة أستون فيلا، ضمن منافسات الجولة الـ 16 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.

ويبحث اَرسنال عن تحقيق الفوز خلال مواجهة أستون فيلا، وذلك لاستعادة صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، بعدما نجح ليفربول في تصدر المسابقة بشكل مؤقت بعد الفوز على كريستال بالاس بهدفين مقابل هدف واحد.

تشكيل اَرسنال أمام أستون فيلا

حراسة المرمى: دافيد رايا.

الدفاع: بن وايت، ويليام ساليبا، جابرييل دوس سانتوس، أوليكساندر زينشينكو.

الوسط: مارتين أوديجارد، ديكلان رايس، كاي هافرتز.

الهجوم: بوكايو ساكا، جابرييل جيسوس، جابرييل مارتينيلي.

تشكيل اَرسنال أمام أستون فيلا

يحتل اَرسنال وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي خلال الموسم الحالي برصيد 36 نقطة، بينما يحل أستون فيلا في المركز الثالث بـ 32 نقطة، مما يجعل المباراة تتسم بالقوة والإثارة والندية.