مرموش يتألق ويقود فرانكفورت لفوز عريض على بايرن ميونخ بالدوري الألماني

ياسر رشاد - القاهرة - في ليلة تألق عمر مرموش، قاد النجم الدولي المصري، فريقه فرانفكورت لتحقيق انتصار عريض على بايرن ميونخ بخماسية مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب الأول في الجولة الثالثة عشر من مسابقة الدوري الألماني.

بدأ مرموش مهرجان الأهداف لـ فرانكفورت في شباك بايرن ميونخ بعد تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء سكنت شباك مانويل نوير حارس البافاري.



وفي الدقيقة 31 أحرز إبيمبي هدف فرانكفورت الثاني، قبل أن يصنع مرموش الهدف الثالث لـ زميله هوجو لارسون في الدقيقة 36.



ثم سجل كوشوا كيميتش هدف تقليص الفارق في الدقيقة 44، ليتقدم فرانكفورت بثلاثية مقابل هدف في الشوط الأول.



وفي الشوط الثاني عاود إبيمبي التسجيل، وأضاف الهدف الرابع في الدقيقة 50 ، قبل أن يعود مرموش للمساهمة تهديفيا ويصنع الهدف الخامس لـ زميله كناوف في الدقيقة 60.



حصل مرموش على البطاقة الصفراء بعد احتكاكه مع أحد لاعبي بايرن ميونخ في الدقيقة 67 من عمر اللقاء، وقرر المدرب استبداله في الدقيقة 81 من المباراة وشارك بدلا منه ماكوتو هاسيبي.



توقف رصيد بايرن ميونخ عند 32 نقطة في المركز الثاني خلف باير ليفركوزن المتصدر بفارق 3 نقاط، فيما رفع فرانكفورت رصيده إلى 21 نقطة في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الألماني.