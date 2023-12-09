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ليفربول يقتنص الفوز من كريستال بالاس ويتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي

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محمد اسماعيل - القاهرة - حقق الإنجليزي الفوز على كريستال بالاس بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الممتاز.

وافتتح جون فيليب ماتيتا التسجيل لصالح كريستال عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة 57، ثم سجل صلاح التعادل للريدز في الدقيقة 76، بعدها سجل هارفي إليوت الهدف الثاني لليفربول في الدقيقة 91، وشهدت المباراة حالة طرد للاعب كريستال جوردان آيو.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 37 نقطة، فيما يأتي كريستال بالاس في المركز الرابع عشر، برصيد 16 نقطة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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