خامس أسرع لاعب في التاريخ".. محمد صلاح يواصل التألق أمام كريستال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

سجل محمد صلاح هدف التعادل لليفربول أمام كريستال بالاس في الدقيقة 76، في المباراة المقامة ضمن لقاءات الجولة السادسة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأصبح صلاح خامس أسرع لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يصل إلى الهدف رقم 150 متفوقا على مهاجم ليفربول السابق مايكل أوين.

ورفع محمد عدد أهدافه في الموسم الحالي بالدوري إلى 11 هدفا، حيث يحتل المرتبة الثانية خلف المهاجم النرويجي هالاند الذي يمتلك 14 هدفا.

أسرع 10 لاعبين وصولا إلى 150 هدفًا في الدوري الإنجليزي:

1.آلان شيرر - 212 مباراة

2.سيرجيو أجويرو - 217 مباراة

3.هاري كين - 218 مباراة

4.تييري هنري - 220 مباراة

5.محمد صلاح - 247 مباراة

6.أندرو كول - 286 مباراة

7.مايكل أوين - 323 مباراة

8.واين روني - 330 مباراة

9.روبي فاولر - 333 مباراة

10.جيرمين ديفو - 443 مباراة

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