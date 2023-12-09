"الملك المصري".. ليفربول يتغنى بمحمد صلاح في 4 تغريدات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

سجل محمد صلاح هدف تعادل ليفربول في مرمى كريستال بالاس، في فوز الريدز بنتيجة 2-1، ضمن مباريات الجولة السادسة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبهذا الهدف حقق محمد صلاح رقمات قياسيان، وتغنى الحساب الرسمي لليفر عبر منصة "X" تويتر سابقا، بالجناح المصري.

وفي التغريدة الأولى، نشر الليفر صورة مجمعة للمصري، وكتب عليها: "200 هدف مع الريدز، ببساطة لا يصدق، ببساطة هو محمد صلاح".

وفي التغريدة الثانية، احتفل الريدز بوصول صلاح إلى الهدف رقم 150 بالدوري الإنجليزي، وعلق: "150 هدف أيضًا لمو، لاعب كرة قدم مميز حقًا".

وفي التغريدة الثالثة، نشر حساب الريدز فيديو به صور متحركة لمحمد صلاح منذ وصوله إلى النادي، وعلق: "أسطورة ليفربول، الملك المصري".

وفي التغريدة الأخيرة، استعرض ليفربول طرق تسجيل الدولي المصري لأهدافه الـ 200 مع الريدز بجميع المسابقات.

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