"بعد التوقيع".. احتفال خاص من جماهير الزمالك بمعتمد جمال (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد خيري:

حرصت جماهير نادي الزمالك على الاحتفال بمعتمد جمال المدير الفني للفريق، عقب توقيع عقود رسمية لندريب الفريق الأبيض.

ويلتقي نادي الزمالك بعد قليل نظيره ساجرادا الأنجولي في الجولة الثالثة من بطولة الكونفدرالية الأفريقية على استاد السلام بحضور جماهيري كبير.

وهتفت جماهير الزمالك بقوة لمعتمد جمال عقب نزول اللاعبين لأداء تدريبات الأحماء ورددت: "يمين شمال معتمد يا جمال"، وتوجه المدير الفني اهم على الفور لمبادلة التحية.

وكان معتمد جمال وقع عقود تولي تدريب الزمالك بشكل رسمي أول أمس في حضور حسين لبيب رئيس النادي.