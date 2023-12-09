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"دائما فخر لينا".. تريزيجيه يهنئ محمد صلاح بوصوله للهدف 150 (فيديو)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

هنأ المصري محمود حسن تريزيجيه، المحترف في صفوف نادي طرابزون التركي،صديقه محمد صلاح بالوصول إلى الهدف رقم 150 في .

وقال تريزيجيه: "ألف مبروك يا صلاح على الوصول لـ 150 هدف، وإن شاء الله في تقدم دائما وتوصل إلى 300 هدف".

وأضاف: "ودائما أفضل لاعب في العالم، ودائما فخر لينا".

وعن أفضل هدف للمصري، اختتم محمود: "أهداف صلاح جميعها جميلة جدا، لكن المميز هدفه ضد مانشستر سيتي".

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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