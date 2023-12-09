أول تعليق من محمد صلاح عن رقمه القياسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

تحدث المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، لشبكة "تي إن تي"، بعد الفوز المثير على كريستال بالاس بنتيجة 2-1 في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال صلاح: "الوصول لـ 200 هدف؟ أعتقد أن أهم شيء هو أننا حققنا الفوز اليوم، شعور عظيم بالطبع أن تسجل وتصنع الأهداف وأنا سعيد بتحقيقي هذا الرقم وكذلك تحقيق الفوز".

وأضاف: "اخبر إيليوت دائما أن عليه الحديث معي إذا أراد شيئًا، حيث أحاول أن أكون بجانبه، وعلي لعب دور الخبير النفسي للاعبين الشباب هنا".

وواصل: "لدينا دائما عقلية القتال حتى نهاية المباراة، وهذا مافعلناه اليوم والمباراة السابقة والتي قبلها".

واختتم محمد: "قل تناغم الفريق بعض الشئ بعد وصول عدد من اللاعبين الصيف الماضي، لذلك أحاول تقديم النصيحة لهم مع بقية اللاعبين بالفريق وهم يتعلمون كثيرًا، وأنا واثق بأنه يمكننا تحقيق شيء مميز هذا الموسم".

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