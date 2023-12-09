"أسطورة نادي ليفربول".. كيف علق نجوم كرة القدم على أرقام صلاح القياسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

علق عدد من نجوم كرة القدم على وصول محمد صلاح إلى 200 هدف مع ليفربول بجميع المسابقات، و150 هدف في الدور الإنجليزي، عقب تسجيله هدف في مرمى كريستال بالاس.

وقال ريو فيرديناند، لاعب اليونايتد السابق: " 150 هدف لمحمد صلاح بالبريميرليج؟ ياللروعة، ياله من لاعب حاسم، طوال السنوات الماضية وكل النجاحات التي حققها ليفربول كان محمد صلاح العنصر الرئيسي فيها".

وأضاف الأسطورة والهداف التاريخي إيان راش: "تهاني لمحمد صلاح على تسجيله الهدف رقم 200 لهذا النادي العظيم، انا متأكد بأنه مازال هناك الكثير من الأهداف المقبلة، لابُد من الإشارة بشكل خاص للتمريرة الحاسمة التي جلبت النقاط الثلاث أيضا، إن محمد صلاح شخصية إحترافية وأسطورة حقيقية لنادي ليفربول".

وتابع بيتر كراوتش لاعب ليفربول السابق: "تحطيم الأرقام القياسية أصبح شيئًا طبيعيا بالنسبة لمحمد صلاح".

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