يورجن كلوب يعلق على وصول صلاح للهدف رقم 200.. ويكشف ماذا حدث في غرفة تبديل الملابس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

تحدث الألماني يورجن كلوب مدرب فريق ليفربول، في المؤتمر الصحفي بعد مباراة الفوز على كريستال بالاس بنتيجة 2-1، عن وصول محمد صلاح للهدف رقم 200 مع الريدز.

وقال كلوب: "صلاح لاعب مثير للإعجاب جدًا، لقد جهزنا القميص رقم 200 منذ أسبوعين والآن يمكننا أخيرًا أن نعطيه إياه، حيث كانت أفضل لحظة تقريبًا لتسجيله هذا الهدف".

وأضاف: "رقم لا يصدق للاعب فوق العادة، لا أعرف كم مرة أنقذنا بهدف سجله في اللحظة المناسبة، لقد كان هناك احتفالا صاخبًا جدًا في غرفة تبديل الملابس عندما أعطيته القميص الذي يحمل رقم 200".

إقرأ أيضًا..

"تاريخي".. محمد صلاح يواصل تحقيق الأرقام القياسية مع ليفربول

"دائما فخر لينا".. تريزيجيه يهنئ محمد صلاح بوصوله للهدف 150 (فيديو)