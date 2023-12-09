شكرا لقرائتكم خبر عن هدف عمر الساعى فى مرمى البنك الأهلى الأفضل بالجولة الثامنة لدورى Nile.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة عبر صفحتها الرسمية على تويتر اختيار هدف عمر الساعى، لاعب فريق الإسماعيلى، فى مرمى البنك الأهلى أفضل هدف فى الجولة الثامنة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز "دورىNile" باختيار الجمهور.

وحقق الإسماعيلى فوزا غاليا على البنك الأهلى بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى أقيمت بينهما باستاد الإسماعيلية ضمن فعاليات الجولة الثامنة لدورى nile .

تقدم عمر الساعى للإسماعيلى في الدقيقة 16 من لعبة بالكعب فشل محمد أبو جبل حارس مرمى البنك الأهلى في التعامل معها، وتعادل أمير مدحت مدافع البنك الأهلى لفريقه في الدقيقة 48 من عمر اللقاء بعد ضربة حرة مباشرة لعبها أحمد مدبولى قوية داخل منطقة الجزاء يرتقى لها أمير مدحت ويحرزها في المرمى مباشرة .

ونجح عماد حمدى في إحراز الهدف الثانى للإسماعيلى في الدقيقة 67 بعد تمريرة سحرية داخل منطقة الجزاء وضعها اللاعب بسهولة في المرمى .

بهذه النتيجة ارتفع رصيد الإسماعيلى إلى 7 نقاط في المركز الرابع عشر ، بينما تجمد رصيد البنك الأهلى عند 3 نقاط في المركز الأخير بجدول الترتيب .