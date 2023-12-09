شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سيد زيزو يتقدم للزمالك فى مرمى ساجرادا الأنجولى بالدقيقة 42 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم أحمد سيد "زيزو"، صانع ألعاب الزمالك، بالهدف الأول فى مرمى ساجرادا الأنجولى بالدقيقة 42 من عمر الشوط الأول، فى اللقاء المقام حاليا باستاد السلام ضمن الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويضم تشكيل الزمالك لخوض اللقاء كلا من:

حراسة المرمى : محمد عواد

خط الدفاع : عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - محمد عبد الشافي .

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - إبراهيما نداي.

خط الهجوم : أحمد مصطفى "زيزو" - سيف الدين الجزيري - محمود عبد الرازق " شيكابالا".

ويتواجد على مقاعد بدلاء الزمالك كل من، عبد الرحمن نفاد ومحمود علاء ومحمد طارق وعبد الله جمعة وعمرو السيسي وسيد عبد الله "نيمار" ويوسف أوباما وناصر منسي وسامسون أكينيولا.