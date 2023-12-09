شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتقدم على ساجرادا الأنجولى بهدف "زيزو" فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى الزمالك الشوط الأول متقدماً على ساجرادا الأنجولى بهدف نظيف، سجله أحمد سيد "زيزو" فى الدقيقة42 من عمر المباراة المقامة حالياً على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس الكونفدرالية.

ضغط مكثف من الزمالك من بداية اللقاء في محاولة لفرض السيطرة وانتزاع المبادرة الهجومية،بدأت بتسدية قوية من محمود عبد الرازق "شيكابالا" في الدقيقة 16 أبعدها ناثان مبروكى، وفى الدقيقة 19 هدد محمد أشرف "روقا" مرمى بطل أنجولا مجدداً.

وفى الدقيقة 42 نجح أحمد سيد "زيزو" في فض الاشتباك مع ساجرادا الأنجولى بتسجيله الهدف الأول من تسديدة قوية مرت من تحت أيدى مبروكي حارس الفريق الأنجولى ليعلن تقدم الفريق الأبيض بهدف نظيف.

ويضم التشكيل كلا من: حراسة المرمى: محمد عواد،خط الدفاع : عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - محمد عبد الشافي ،خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - إبراهيما نداي،خط الهجوم : أحمد مصطفى "زيزو" - سيف الدين الجزيري - محمود عبد الرازق "شيكابالا".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، عبد الرحمن نفاد ومحمود علاء ومحمد طارق وعبد الله جمعة وعمرو السيسي وسيد عبد الله "نيمار" ويوسف أوباما وناصر منسي وسامسون أكينيولا.

وبدأ ساجرادا المباراة بالتشكيل التالى: مبروكي في حراسة المرمى،الدفاع: لويس بومبا - أبيل فيرناندو - فابريسيو – كاليلا،خط الوسط: ميراندا - ناندينهو - كروز سيسا – لوكويسا،الهجوم: باتشويو كينج - كابوكو.

ويتصدر فريق الزمالك مجموعته في الكونفدرالية برصيد 6 نقاط، جمعها من الفوز على بطل ليبيا وغينيا، فيما يحتل فريق ساجرادا الأنجولى المركز الثانى برصيد 3 نقاط، يليه أبو سليم بذات الرصيد، ثم يتذيل فريق سوار الغينى المجموعة دون نقاط، الأمر الذى يجعل حظوظ الفارس الأبيض كبيرة فى التأهل للدور المقبل.