شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب يد الأهلي: الفوز بالسوبر جاء فى توقيت مثالى ‏ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر محمد إبراهيم، المدرب العام للفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي، عن سعادته بتتويج الفريق بلقب بطولة كأس السوبر ‏المصري على حساب الزمالك بنتيجة 26-24، فى اللقاء الذى أقيم بالإمارات.‏

وقال إبراهيم، إن اللاعبين قدموا المطلوب منهم، وكانوا رجالًا وعلى قدر المسئولية، وحققوا بطولة غالية، جاءت فى توقيت مثالي ‏للغاية، لتمنح المزيد من الدوافع لحصد البطولات خلال الفترة المقبلة.‏

وأشاد إبراهيم بما قدمه اللاعبون من أداء بدني وفني مميز للغاية، وتحليهم بالروح القتالية، خاصة في الأوقات الصعبة قبل نهاية ‏المباراة.‏

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وتضم قائمة «رجال يد الأهلي» المشاركة في السوبر المصري كلا من:‏ محمد إبراهيم - عبد الرحمن طه - عمر خالد «كاستيلو» - ‏أحمد ‏هشام «سيسا» - محسن رمضان - عمر سامي - محمد لاشين - عبد العزيز إيهاب - عبد الرحمن فيصل - نبيل شريف - محمد ‏مجدي - ‏سيف هاني «فوكس» - أحمد خيري - أحمد راضي - إبراهيم المصري - أحمد عادل - ياسر سيف‎‏. ‏

ويضم الجهاز الفني للفريق كلا من: ديفيد ديفيز مديرًا فنيًّا، وهاني النجدي مدير الفريق، ومحمد إبراهيم مدربًا عامًّا، وفينيو ‏لوسيرت ‏مدربًا مساعدًا، ومصطفى ناجي طبيب الفريق، وعمرو يوري إخصائي العلاج الطبيعي ومخطط الأحمال، وعبد الله ‏حسن إخصائي ‏التدليك‎.‎‏ ‏