شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب يد الأهلي: الفوز بالسوبر جاء فى توقيت مثالى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - عبر محمد إبراهيم، المدرب العام للفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي، عن سعادته بتتويج الفريق بلقب بطولة كأس السوبر المصري على حساب الزمالك بنتيجة 26-24، فى اللقاء الذى أقيم بالإمارات.
وقال إبراهيم، إن اللاعبين قدموا المطلوب منهم، وكانوا رجالًا وعلى قدر المسئولية، وحققوا بطولة غالية، جاءت فى توقيت مثالي للغاية، لتمنح المزيد من الدوافع لحصد البطولات خلال الفترة المقبلة.
وأشاد إبراهيم بما قدمه اللاعبون من أداء بدني وفني مميز للغاية، وتحليهم بالروح القتالية، خاصة في الأوقات الصعبة قبل نهاية المباراة.
وتضم قائمة «رجال يد الأهلي» المشاركة في السوبر المصري كلا من: محمد إبراهيم - عبد الرحمن طه - عمر خالد «كاستيلو» - أحمد هشام «سيسا» - محسن رمضان - عمر سامي - محمد لاشين - عبد العزيز إيهاب - عبد الرحمن فيصل - نبيل شريف - محمد مجدي - سيف هاني «فوكس» - أحمد خيري - أحمد راضي - إبراهيم المصري - أحمد عادل - ياسر سيف.
ويضم الجهاز الفني للفريق كلا من: ديفيد ديفيز مديرًا فنيًّا، وهاني النجدي مدير الفريق، ومحمد إبراهيم مدربًا عامًّا، وفينيو لوسيرت مدربًا مساعدًا، ومصطفى ناجي طبيب الفريق، وعمرو يوري إخصائي العلاج الطبيعي ومخطط الأحمال، وعبد الله حسن إخصائي التدليك.
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