شكرا لقرائتكم خبر عن ديفيد ديفيز: لاعبو يد الأهلي كانوا عند حسن الظن بعد التتويج بلقب السوبر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - عبر ديفيد ديفيز، المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز على الزمالك والتتويج بلقب السوبر المصري، في المباراة التي جمعت الفريقين على صالة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان بإمارة الفجيرة بالإمارات.
كان الأهلى قد حقق الفوز على الزمالك 26 / 24 فى السوبر المصرى الذى أقيم بدولة الإمارات .
وقال ديفيز، إن المباراة جاءت قوية من جانب الطرفين، وهو ما يعكس ما تتمتع به كرة اليد المصرية من مستويات بدنية وفنية كبيرة. وأشار إلى أن كل اللاعبين قدموا المطلوب منهم على كافة المستويات، وكانوا عند حسن ظن الجهاز الفني، ونجحوا في الظهور بشكل مميز استحقوا عليه الفوز بالبطولة الغالية.
وأضاف أن الأجواء كانت مميزة للغاية في ظل الحضور الجماهيري بالصالة، وأن دعم جماهير الأهلي كان له دور كبير في تحفيز اللاعبين من أجل الفوز بالكأس.
وشدد ديفيز على أن الفريق يسير بخطوات واثقة نحو الفوز بكل البطولات التي ينافس عليها خلال الموسم الجاري.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز