بعثة يد الأهلى تصل القاهرة غداً بعد التتويج بالسوبر على حساب الزمالك

القاهرة - سامية سيد - تعود بعثة فريق كرة اليد بالنادى الأهلى بلقب السوبر المحلى فى الخامسة والربع مساء غدٍ الأحد، بعد الفوز على الغريم التقليدى الزمالك بنتيجة 26/24 فى المواجهة التى أقيمت بينهما فى الفجيرة بالإمارات.

ويعد لقب السوبر المحلى الأول الذى يتوج به الأهلى على مدار تاريخه، وسبق وفاز الفريق الأحمر بفارق هدف وحيد فى ختام الدور الأول بدورى المحترفين مؤخرا.

وتوج الزمالك باللقب مرتين فى نسختى 2021 ، 2022، حيث تعد هذه المرة الرابعة فى التاريخ الذى يقام فيها السوبر المحلى.

أدارلقاء الأهلى أمام الزمالك فى السوبر المصرى طاقم حكام مونتنيجرى وهما ميلوس رازناتوفيتش وإيفان بافيسيفيتش.

ووصلت بعثة فريق يد الزمالك إلى الإمارات صباح الخميس، فيما وصلت بعثة فريق الأهلى عصرا، كما يشهد اللقاء حضور مجلس الاتحاد المصري لكرة اليد برئاسة محمد الأمين.