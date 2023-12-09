الامارات | قهر الزمالك في الفجيرة.. الأهلي "سوبر مصر" بكرة اليد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استعاد الأهلي كأس السوبر المصري لكرة اليد بعد فوزه على الزمالك "حامل اللقب" بنتيجة (26-24)، اليوم السبت، على صالة مجمع زايد الرياضي، في الفجيرة.

وشارك الأهلي في كأس السوبر التي حطت الرحال للمرة الأولى بضيافة الإمارات، بصفته بطلاً لمسابقتي الدوري والكأس في مصر، فيما خاض الزمالك مباراته كونه وصيف لبطولة الدوري.

وجاءت بداية المباراة متقاربة المستوى قبل أن يتمكن الأهلي من انهاء الشوط الأول متقدماً بفارق هدف وحيد وبنتيجة (12-11)، قبل أن يدفع الزمالك خلال مجريات الشوط الثاني ضريبة غالية لتسرع لاعبيه في انهاء الهجمات التي سمحت للأهلي الابتعاد بالفارق وحسم نتيجة المباراة (26-24) والظفر بالكأس.

وأدار اللقاء الذي تابعته جماهير غفيرة من الجالية المصرية، طاقم تحكيم دولي من مونتينيجرو، وضم إيفان بافيسيفيتش، وميلوس رازناتوفيتش، فيما ضم طاقم حكام الطاولة كل من عمر الزبير ونبيل خميس، والمراقبون فاضل غلوم، ومحمد ناصر.