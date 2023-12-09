الامارات | الفارسة علياء الشامسي بطلة "السيدات" في كأس رئيس الدولة للقدرة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فازت الفارسة علياء عبيد الشامسي، على صهوة "جو لا ماجوري" لاسطبلات "ايه بي اتش"، بلقب سباق السيدات للقدرة، الذي أقيم اليوم السبت، في ثاني أيام فعاليات سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للقدرة والتحمل في قرية بوذيب العالمية للقدرة، والذي نظمه اتحاد الإمارات الفروسية والسباق، بمشاركة 121 فارسة.

وتمكنت الشامسي من تحقيق أول ألقابها في سباقات القدرة، بعدما قطعت المسافة الكلية للسباق البالغة 100 كلم، محققة 3:42:36 ساعة، وبمعدل سرعة بلغ 27.12 كلم/ ساعة.

وجاءت بطلة النسخة الماضية الفارسة شرينه الفلاسي في المركز الثاني على صهوة "الشيري" لاسطبلات "المغاوير"، محققة 3:42:42 ساعة، وثالثة الفارسة لوبا فيرلا، على صهوة "بولو ناثال" لإسطبلات "الميناء"، محققة 3:42:45 ساعة.

وتدرجت البطلة في مراحل السباق، بالمركز الـ 16 في المرحلة الأولى، ثم المركز التاسع في الثانية، لتتقدم خطوات كبيرة إلى المركز السادس في المرحلة الثالثة قبل الأخيرة، ثم انتزعت الصدارة في ختام السباق.

وشهد السباق وتوج الفائزات أحمد السويدي المدير التنفيذي لاتحاد الإمارات للفروسية، وعبدالله النقبي مدير إدارة الخدمات المساندة في الاتحاد، ومحمد الجنيبي مدير الفعاليات بقرية بوذيب العالمية للقدرة.

وتختتم فعاليات البطولة غداً الأحد بكأس صاحب السمو رئيس الدولة للعمالقة، وهو أيضاً لمسافة 100 كلم، ويتألف من 4 مراحل، وتبلغ مسافة الأولى 30 كلم باللون البرتقالي، والثانية باللون الأزرق ومسافتها أيضا 30 كلم، والثالثة باللون الأخضر ومسافتها 20 كلم، والرابعة باللون الأبيض ومسافتها 20 كلم.