إبراهيم المصري: هذا السر وراء التتويج بالسوبر

ياسر رشاد - القاهرة - عبر إبراهيم المصري، كابتن فريق كرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي، عن سعادته بالتتويج بببطولة السوبر المصري بعد الفوز على الزمالك 26-24، في اللقاء الذي جمع الفريقين بالإمارات، مؤكدًا أن الروح القتالية للاعبين وراء التتويج باللقب.
وقال المصري إن الفريق نجح في حسم اللقب عن جدارة، مؤكدًا أن الفريق كان لديه رغبة في التتويج بلقب كأس السوبر للمرة الأولى، وإضافة اللقب إلى خزائن النادي.
وأشار قائد الفريق إلى أن الفوز بلقب البطولة يأتي انعكاسًا لنجاح منظومة اليد في النادي خلال السنوات الماضية، بعد الظهور بشكل جيد في المحافل المحلية والإفريقية والعالمية، من أجل المنافسة على كل البطولات.
وحرص المصري على توجيه الشكر إلى مجلس إدارة النادي والجهاز الفني واللاعبين، مؤكدًا أن الفوز باللقب هو تكليل لجهود الجميع.