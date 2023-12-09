إبراهيم المصري: هذا السر وراء التتويج بالسوبر

ياسر رشاد - القاهرة - عبر إبراهيم المصري، كابتن فريق كرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي، عن سعادته بالتتويج بببطولة السوبر المصري بعد الفوز ‏على الزمالك 26-24، في اللقاء الذي جمع الفريقين بالإمارات، مؤكدًا أن الروح القتالية للاعبين وراء التتويج باللقب‎.‎

وقال المصري إن الفريق نجح في حسم اللقب عن جدارة، مؤكدًا أن الفريق كان لديه رغبة في التتويج بلقب كأس السوبر للمرة ‏الأولى، وإضافة اللقب إلى خزائن النادي‎.‎

وأشار قائد الفريق إلى أن الفوز بلقب البطولة يأتي انعكاسًا لنجاح منظومة اليد في النادي خلال السنوات الماضية، بعد الظهور ‏بشكل جيد في المحافل المحلية والإفريقية والعالمية، من أجل المنافسة على كل البطولات‎.‎

وحرص المصري على توجيه الشكر إلى مجلس إدارة النادي والجهاز الفني واللاعبين، مؤكدًا أن الفوز ‏باللقب هو تكليل لجهود ‏الجميع.‏