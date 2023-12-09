بورنموث يكتسح مانشستر يونايتد بثلاثية نظيفة في الدوري الإنجليزي

ياسر رشاد - القاهرة - حقق بورنموث الفوز على نظيره مانشستر يونايتد بنتيجة 3/0، ضمن منافسات الجولة الـ 16 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.

انتهى الشوط الأول من مواجهة مانشستر يونايتد أمام بورنموث بتقدم الأخير بهدف نظيف من خلال اللاعب دومينيك سولانكي في الدقيقة الخامسة من عمر الشوط الأول من المباراة.

بينما أضاف فيليب بيلينج الهدف الثاني في الدقيقة 68، فيما أحرز ماركوس سينيسي الهدف الثالث في الدقيقة 73 من عمر المباراة.

وشهدت المباراة سيطرة كبيرة من قبل مانشستر يونايتد، لكن الفعالية على المرمى كانت من نصيب بورنموث، والذي نجح في الخروج فائزًا بنتيجة كبيرة من المباراة.

بهذه النتيجة، يتجمد مانشستر يونايتد عند النقطة الـ 27 في المركز السادس، بينما يرتفع رصيد بورنموث للنقطة الـ 19 في المركز الـ 13.

وبدأ تين هاج، المدير الفني لمانشستر يونايتد المباراة بالتشكيل التالي:

حارس المرمى: أندري أونانا

خط الدفاع: سيرجيو ريجيليون، لوك شو، هاري ماجواير، ديوجو دالوت

الوسط: سكوت مكتوميناي، برونو فيرنانديز، سفيان أمرابط

الهجوم: أليخاندرو جارناتشو، أنتوني مارسيال، أنتوني.