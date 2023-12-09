ترتيب مجموعة الزمالك في الكونفدرالية بعد الفوز على ساجرادا

يقدم لكم موقع “كورة 365” ترتيب مجموعة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في كأس الكونفدرالية الإفريقية، بعد الفوز الذي حققه على ساجرادا.

واستضاف فريق الزمالك بنظيره ساجرادا إسبيرانسا الأنجولي، اليوم السبت الموافق 9 ديسمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مجموعات كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وحقق الزمالك الفوز على ساجرادا بنتيجة هدف وحيد، أحرزه أحمد سيد زيزو، في الدقيقة 43 من عمر المباراة، من تسديدة قوية.

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ويتصدر الزمالك المجموعة الثانية في كأس الكونفدرالية الإفريقية برصيد 9 نقاط، فيما يتوقف رصيد ساجرادا عند 3 نقاط في الوصافة.

ترتيب مجموعة الزمالك بعد الفوز على ساجرادا

1- الزمالك برصيد 9 نقاط.

2- ساجرادا 3.

3- أبو سليم الليبي 3.

4- سوار الغيني بدون رصيد.

ومن المقرر أن يبدأ فريق الزمالك استعداداته للمواجهة المرتقبة القادمة أمام نظيره المصري البورسعيدي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وستقام مباراة الزمالك ضد المصري البورسعيدي، يوم الخميس الموافق 14 ديسمبر الجاري، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.