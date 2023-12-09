ترتيب مجموعة بيراميدز بعد تعادل مازيمبي مع نواذيبو

تعرف على ترتيب مجموعة الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز في دوري أبطال أفريقيا بعد تعادل نواذيبو مع نظيره مازيمبي.

وتعادل فريق نواذيبو مع نظيره مازيمبي سلبيًّا دون أهداف خلال المباراة التي جمعتهما على ستاد شيخا بيديا في دوري أبطال أفريقيا، ضمن لقاءات الجولة الثالثة.

ويقع فريقي نواذيبو ومازيمبي في المجموعة الأولى ببطولة دوري أبطال أفريقيا رفقة فرق بيراميدز وصن داونز الجنوب أفريقي.

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ترتيب مجموعة بيراميدز في دوري أبطال أفريقيا

ويحتل فريق مازيمبي الكونغولي صدارة ترتيب المجموعة الاولى في دوري أبطال أفريقيا برصيد 4 نقاط، بينما يتواجد فريق نواذيبو في المرتبة الثانية بنفس عدد النقاط.

ويتواجد فريق بيراميدز المركز الرابع في المجموعة الأولى بدوري أبطال أفريقيا برصيد 3 نقاط، متساويا مع صن داونز صاحب المركز الثالث بنفس عدد النقاط.

1/مازيمبي الكونغولي برصيد 4.

2/نواذيبو برصيد 4.

3/صن داونز برصيد 3.

4/ بيراميدز برصيد 3.