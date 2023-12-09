تشافي: جيرونا سيحقق لقب الدوري الإسباني

أكد تشافي هيرنانديز، مدرب فريق برشلونة، أن جيرونا يمكنه تحقيق لقب الدوري الإسباني الممتاز، هذا الموسم في مفاجأة للجميع.

ويلتقي برشلونة بنظيره جيرونا، في إطار منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الإسباني، غدًا الأحد الموافق العاشر من شهر ديسمبر الجاري.

ويتواجد جيرونا في المركز الثاني برصيد 38 نقطة خلف ريال مدريد، بينما يدخل برشلونة المباراة محتلًا المركز الثالث برصيد34 نقطة.

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وقال تشافي في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي اليوم السبت، قبل مواجهة جيرونا: ” ليس لدي أي شك في تحقيق لقب الدوري الإسباني هذا الموسم، نحن قادرون على فعل ذلك، أنا معجب بلاعبي فريقي لأنهم شجعان ولا يهابون شيئًا”.

وأشار إلى أن جيرونا فريق ديناميكي، ولديه مدرب كبير وأسلوبه يشبه أسلوب برشلونة، يريد الاستحواذ على الكرة، ويرغب في أن يكون المسيطر ويضع المنافس تحت ضغط.