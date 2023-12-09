أرقام في كأس العالم للأندية 2023.. هالاند الأطول وظهور مميز لـ الشحات

يترقب عشاق كرة القدم، انطلاق النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية، والتي تستضيفها المملكة العربية السعودية بمشاركة 7 أندية في ديسمبر الجاري.

وستنطلق كأس العالم للأندية يوم الثلاثاء المقبل الموافق 12 ديسمبر الجاري، وستستمر حتى 22 من الشهر ذاته، بمشاركة النادي الاهلي ممثلًا عن أفريقيا.

وفيما يلي، بعض الأرقام البارزة، التي ستشهدها النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية ومنها..

1- يعد النرويجي إيرلينج هالانج مهاجم مانشستر سيتي، ودايموندز أيومي نيكاوا حارس مرمى أرورا هما الأطول في البطولة بـ 195 سم، يليهم فيتور يوديس (194)، أحمد حجازي (193)، بيدرو رانجيل (192)، محمد الشناوي (191)، ورودري (191).

2- شويا ناكاجيما لاعب أرورا هو الأقصر في البطولة بـ 164 سم.

3- كيفين دي بروين سيكون صاحب أعلى عدد من المباريات الدولية برصيد 99 مباراة، يليله بنزيما بـ 97.

4- فابيو وفيبلي ميلو لاعبا فلومينينيسي هما أكبر اللاعبين في البطولة بعمر 40 و 43 عامًا على الترتيب.

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5- جو واليس حارس مرمى أوكلاند سيتي هو أصغر لاعب في البطولة بـ 18 عامًا.

6- مانشستر سيتي هو صاحب أكبر عدد من المحترفين بـ 16 لاعبًا

7- حسين الشحات هو أكثر اللاعبين مشاركة في البطولة بـ 12 مباراة

8- كريم بنزيما هو أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف.