شباب بلوزداد يوجه رسالة إلى الاهلي بعد تعادلهما في دوري أبطال أفريقيا

حرص نادي شباب بلوزداد الجزائري على توجيه رسالة خاصة إلى النادي الاهلي بعد تعادلهما في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتعادل الاهلي مع شباب بلوزداد سلبيًا، في المباراة التي جرت بين الفريقين على استاد برج العرب في الإسكندرية لصالح الجولة الثالثة من دور المجموعات الأفريقي.

وقال شباب بلوزداد عبر حسابه الرسمي على “فيس بوك”: “تتقدم إدارة شباب بلوزداد بجزيل الشكر لإدارة نادي الأهلي وكل السلطات المحلية وسكان مدينة الإسكندرية على الظروف الجيدة وحفاوة الإستقبال الذي لاقته البعثة في مصر”.

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وأضاف: “تتقدم الإدارة بشكرها لجميع الشعب المصري الشقيق على حسن الضيافة والاستقبال الرائع وكذا الجمهور على روحه الرياضية التي شهدتها أطوار المباراة”>

واختتم الفريق الجزائري بيانه: “كما تشكر إدارة الشباب أنصارها الذين تنقلوا بقوة وصنعوا الفرجة في المدرجات وساندوا الفريق طيلة اللقاء متمنيتًا لهم العودة بسلامة”.

ويتصدر النادي الاهلي ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 5 نقاط، ويأتي خلفه شباب بلوزداد وميدياما الغاني ولكل منهما 4 نقاط، فيما يتذيل يانج أفريكانز الترتيب بـرصيد نقطتين.