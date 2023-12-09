مدرب ساجرادا يتغنى بثنائي الزمالك وينتقد لاعبيه بعد الخسارة

تغنى روكي سابيري المدير الفني لنادي ساجرادا الأنجولي، بـ أحمد سيد زيزو ومحمود عبد الرازق شيكابالا ثنائي الزمالك، بعد المباراة التي جمعتهما اليوم.

وحقق الزمالك الفوز بهدف نظيف بأقدام لاعبه أحمد سيد زيزو، على نظيره ساجرادا الأنجولي، في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثالثة من مجموعات كأس الكونفدرالية.

وقال مدرب نادي ساجرادا في تصريحاته بعد المباراة في المؤتمر الصحفي:” كنا نعلم أننا سنعاني أمام الزمالك أنه منافس كبير ويضم لاعبين أصحاب خبرات أمثال محمود عبد الرازق شيكابالا وأحمد مصطفى زيزو “.

وأضاف:” الزمالك سجل هدفًا صعب أن أشرحه، وسنقوم بتغيير طريقة اللعب في لقاء العودة أمام الأبيض، وقدمنا مباراة جيدة ولكن لم نصل لمرمى المنافس بالخطورة التي كنا نتمناها، وكنت أتمنى أن تكون النتيجة أفضل من ذلك في لقاء اليوم “.

وتابع:” سنستعد بجدية للقاء العودة، من الصعب أن تلعب مباراة مفتوحه أمام الزمالك، وزيزو وشيكابالا صنعا الفارق مع الأبيض، وسيكون لدينا استراتيجية مختلفة في لقاء العودة، وفي مباراة اليوم هجمات ساجرادا لم تكن سريعة “.

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وأردف مدرب ساجرادا:” نسعى لخوض مباراتين على ملعبنا في الفترة المقبلة بكفاءة أكبر، في حين أن الفريق الغيني سيخوض مباراة أخرى أمام الزمالك في حين أن أبو سليم سيواجه الفريق الغيني في مباراتين وحظوظ الزمالك وبطل ليبيا أكبر في التأهل، في حين علينا أن نلعب بكفاءة أفضل للتأهل”.

واختتم:” أرى أن الزمالك يسير بشكل أفضل نحو التأهل لدور الثمانية، وسنبذل قصارى جهدنا في المباريات المتبقية في المجموعة “.