شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يبدأ الاستعداد لطلائع الجيش تحت قيادة طلعت محرم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب تدريباته استعدادا لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها الجمعة المقبل في الدوري. وقاد طلعت محرم التدريبات مع جهازه المعاون بعد قرار مجلس إدارة النادي بتعيين محرم لقيادة الفريق.

وحرص طلعت محرم على عقد اجتماع مع الجهاز المعاون الذي يضم حسن الشامي مدربا وطارق سليمان مدربا لحراس المرمى ومحمود فرج محلل الأداء والدكتور أيمن زين طبيب الفريق وباقي أعضاء الجهاز الإداري والطبي بالفريق، كما حرص طلعت محرم على الاجتماع باللاعبين قبل انطلاق المران للحديث عن أهمية المرحلة التي يمر بها الفريق.

ويستعد الفريق لمباراة طلائع الجيش ووضع الجهاز الفني برنامجا خلال الأسبوع الجاري استعدادا للمباراة.