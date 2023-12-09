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الأهلى يهزم بتروجت 3 / 0 فى سابع جولات دورى رجال الطائرة

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القاهرة - سامية سيد - فاز فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى على نظيره بتروجت بنتيجة 3 /0 على صعيد سابع جولات الدورى الممتاز للموسم المحلى 2023/2024.

 

ونجح الأهلى فى الفوز على المقاولون بنتيجة 3 /0 فى ضربة البداية، قبل أن يهزم بتروجت 3 /0، ثم الترسانة بنفس النتيجة، والشمس ثم دلفى، وأخيرا المقاولون مجددا فى الجولة الماضية.

 

وتم تقسيم الفرق فى الموسم الحالى إلى 4 مجموعات جاءت كالتالي:

 

المجموعة الأولى: الزمالك، الطيران، مصر للبترول، الداخلية، الصيد، ألعاب دمنهور.

 

المجموعة الثانية: الأهلي، بتروجت، الترسانة، الشمس، دلفي، المقاولون.

 

المجموعة الثالثة: طلائع الجيش، الاتحاد السكندري، الزهور، إيسترن كومباني، 6 أكتوبر.

 

المجموعة الرابعة: سموحة، سبورتنج، القناة، هليوبوليس، إسكندرية للبترول، هيلوليدو.

 

ويسعى فريق الأهلى إلى استعادة الألقاب المحلية تحت قيادة الإسباني فرناندو مونزو، فى ظل خسارة الدورى وكأس مصر الموسم المنقضى.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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