شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام عبد العزيز السيد فى تدريبات الداخلية وجاهزيته لمباراة سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتظم عبد العزيز السيد "زيزو" ظهير أيسر الداخلية في تدريبات فريقه الجماعية، اليوم السبت، بعد تعافيه من الإصابة بشد في العضلة الضامة، حيث أنهى اللاعب برنامج التأهيلي، وبات جاهزا للمشاركة في المباريات.

وأصبح عبد العزيز السيد جاهزا للمشاركة في مباريات فريقه بدءا من مباراة سموحة يوم الجمعة المقبل بالجولة التاسعة من عمر الدوري، حيث بات مصير مشاركته في المباريات وفقا للرؤية الفنية من قِبَل هيثم شعبان المدير الفني للفريق الشرطي.

وأكد هيثم شعبان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الداخلية، أنه خاض لقاء الأخير أمام المقاولون العرب في الجولة الثامنة من الدوري، للفوز وحصد النقاط الثلاث، ولكن ذلك لم يتحقق بسبب غياب التوفيق، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.

وقال المدير الفني عقب المباراة: "لعبنا أمام المقاولون العرب من أجل الثلاث نقاط، واللاعبون نفذوا التعليمات فيما يخص الشق الدفاعي، وهناك تحسن ملحوظ من مباراة إلى أخرى، وتحسنا في التحولات والخروج بالكرة".

وأضاف: "غياب التوفيق أثر علينا وأفقدنا نقطتين، اللاعبون أدوا ما عليهم، لذلك فالتغييرات كانت قليلة، ولم نستهلك التغييرات الخمسة؛ لأن اللاعبين كانوا مميزين خلال اللقاء، وخلقنا أكثر من فرصة للتسجيل، لكن التوفيق لم يكن حليفنا".

وأنهى حديثه قائلا: "نسعى لدخول المنطقة الدافئة في جدول ترتيب الدوري، والابتعاد عن منطقة الهبوط، فاللاعبون والإدارة يعملون من أجل ذلك، ونسعى لتحقيقه".