شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام عبد العزيز السيد فى تدريبات الداخلية وجاهزيته لمباراة سموحة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - انتظم عبد العزيز السيد "زيزو" ظهير أيسر الداخلية في تدريبات فريقه الجماعية، اليوم السبت، بعد تعافيه من الإصابة بشد في العضلة الضامة، حيث أنهى اللاعب برنامج التأهيلي، وبات جاهزا للمشاركة في المباريات.
وأصبح عبد العزيز السيد جاهزا للمشاركة في مباريات فريقه بدءا من مباراة سموحة يوم الجمعة المقبل بالجولة التاسعة من عمر الدوري، حيث بات مصير مشاركته في المباريات وفقا للرؤية الفنية من قِبَل هيثم شعبان المدير الفني للفريق الشرطي.
وأكد هيثم شعبان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الداخلية، أنه خاض لقاء الأخير أمام المقاولون العرب في الجولة الثامنة من الدوري، للفوز وحصد النقاط الثلاث، ولكن ذلك لم يتحقق بسبب غياب التوفيق، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.
وقال المدير الفني عقب المباراة: "لعبنا أمام المقاولون العرب من أجل الثلاث نقاط، واللاعبون نفذوا التعليمات فيما يخص الشق الدفاعي، وهناك تحسن ملحوظ من مباراة إلى أخرى، وتحسنا في التحولات والخروج بالكرة".
وأضاف: "غياب التوفيق أثر علينا وأفقدنا نقطتين، اللاعبون أدوا ما عليهم، لذلك فالتغييرات كانت قليلة، ولم نستهلك التغييرات الخمسة؛ لأن اللاعبين كانوا مميزين خلال اللقاء، وخلقنا أكثر من فرصة للتسجيل، لكن التوفيق لم يكن حليفنا".
وأنهى حديثه قائلا: "نسعى لدخول المنطقة الدافئة في جدول ترتيب الدوري، والابتعاد عن منطقة الهبوط، فاللاعبون والإدارة يعملون من أجل ذلك، ونسعى لتحقيقه".
وحسم التعادل السلبى نتيجة مباراة المقاولون العرب والداخلية في اللقاء الذى جمع الفريقين منذ قليل على ستاد الجبل الأخضر في ختام مباريات الجولة الثامنة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز دورى Nile.
بهذه النتيجة يحتل فريق المقاولون العرب المركز السابع عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورىNile" برصيد 4 نقاط، حيث تعادل في 4 مباريات وتعرض للهزيمة في مثلها، ولم يحقق الفوز في أى مباراة حتى الآن، بينما فريق الداخلية في المركز الخامس عشر برصيد 6 نقاط، حيث الفوز في مباراة واحدة والتعادل في 3 مباريات والهزيمة في 4 مباريات.
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