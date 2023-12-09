شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس بعثة يد الأهلى: تتويجنا بالسوبر أصبح جزءا من التاريخ ونتطلع لمزيد من الألقاب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد شوقي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، رئيس بعثة الفريق الأول لكرة اليد في الإمارات، أن الفريق توج بلقب كأس السوبر المصري عن جدارة واستحقاق، وأن اللاعبين كانوا على قدر المسئولية.
وأشاد بالأداء الرجولي للاعبي الفريق والإصرار والعزيمة التي كانوا عليها خلال المباراة، وتفوقهم من بداية اللقاء، والإصرار على تحقيق الفوز وحصد اللقب وإسعاد جماهيرهم.
وأشار إلى أن الفوز باللقب جاء تكليلًا للجهود التي بذلها اللاعبون، والتي أسهمت في إهداء النادي بطولة غالية تضاف إلى خزائنه، لافتًا إلى أنه كان يثق بشدة في كافة عناصر الفريق وتحليهم بشخصية الأهلي.
وأكد أن الفوز ببطولة السوبر إنجاز جديد، لكن فور انضمامها إلى دولاب البطولات أصبحت جزءًا من التاريخ، وبعدها يتطلع الجميع داخل النادي إلى المزيد من الألقاب خلال الفترة القادمة.
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