شكرا لقرائتكم خبر عن عواد: الاستقرار الفنى والإدارى ساعدنا فى تقديم نتائج إيجابية مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد عواد حارس مرمى الزمالك، سعادته بعد الفوز الذى حققه فريقه على ساجرادا الأنجولى بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس الكونفدرالية.

وقال عواد، خلال تصريحات تلفزيونية، إن هدف فريق الزمالك طوال الفترة الماضية كان ينصب على تحقيق العلامة الكاملة في دور المجموعات، الأمر الذى تحقق في أول ثلاث جولات، لافتاً إلى أنهم سيعملون على استمرار النتائج الإيجابية في المباريات القادمة.

ووجه محمد عواد الشكر لزملائه بعد مساعدته في تحقيق الكلين شيت في المباريات، لافتاً إلى أن الجميع على قدر المسئولية، موضحاً أن الاستقرار الفني والإدارى ساعدهم فى تحقيق نتائج قوية خلال الفترة الماضية بعد الظروف الصعبة التي مروا بها.

وحقق الزمالك العلامة الكاملة منذ انطلاق دور المجموعات حيث فاز في الجولة الأولى على أبو سليم الليبى بهدف نظيف ثم اكتسح نظيره سوار الغينى برباعية نظيفة واختتم انتصاراته أمام ساجرادا الأنجولى بهدف نظيف.

بهذه النتيجة يواصل فريق الزمالك تصدر مجموعته في الكونفدرالية برصيد 9 نقاط، جمعها من الفوز على بطل ليبيا وغينيا وأنجولا، فيما يحتل أبو سليم الليبى المركز الثانى برصيد 3 نقاط ويليه ساجرادا الأنجولى المركز الثالث بذات الرصيد، ثم يتذيل فريق سوار الغينى المجموعة دون نقاط، الأمر الذى يجعل حظوظ الفارس الأبيض كبيرة فى التأهل للدور المقبل.