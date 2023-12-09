شكرا لقرائتكم خبر عن جمال محمد على يمثل اتحاد الكرة فى محاضرات للإداريين بالكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

توجه اليوم الدكتور جمال محمد علي مدير إدارة المدربين بالاتحاد المصري لكرة القدم، وعميد كلية التربية الرياضية بأسيوط سابقا، إلى الكويت لتدريس الدوره C للإداريين، وذلك بدعوة من مؤسسة التميز والاتحاد الكويتي لكره القدم.

تقام الدورة علي مدار أربعة أيام، وتتضمن المحاضرات صفات ومهام القائد، والتنظيمات الرياضية الدولية والمحلية، وإدارة الأزمات في المجال الرياضي، وإدارة المنشآت الرياضية، واتخاذ القرار، وتحليل النظم.

وفي وقت سابق، ثمّن الدكتور جمال محمد على، مدير إدارة المدربين، نجاح الرخصة التدريبية A في اختيارات الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية التي تم تشكيلها مؤخرًا، وكذلك اختيارات المديرين الفنيين للأندية هذا الموسم.

وقال جمال محمد على، فى تصريح له، إنه بعد عودة دبلومات التدريب الأفريقية بعد توقف سبع سنوات وتنظيم الاتحاد المصري لكرة القدم للرخصة A وعدد 30 رخصة D في خلال سته أشهر، جاءت الاختيارات لتثبت وتؤكد نجاح الرخص التدريبية.

واعتبر المسئول في اتحاد الكرة عن الرخص التدريبية، أن تعيين أحمد الكاس ووائل رياض شيتوس وعادل مصطفى، انتصار وشهادة نجاح للرخص، حيث تغيرت وجه نظر المسئولين في الأندية لتعيين المدربين الذين يجمعون بين الخبرة والعلم.

وأوضح جمال محمد على أنه استمر وترقى وتولى 19 مدربًا من أصل 25 حصلوا على الرخصة التدريبية A، وقال: "بدون مبالغة أنا الأسعد بكل منصب يتولاه أحد أعضاء دبلومة التدريب الأفريقية A بعدما تم هذا الموسم تعيين علي ماهر ومحمد عبد الكريم وأمين عمر النور فى المصرى، ومجدي عبد العاطي في زد، وخالد بيبو مدير كرة بالأهلي، ووليد صلاح الدين مدير قطاع الناشئين".